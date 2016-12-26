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В окупованому Криму торгують черепами військових, загиблих у Другій світовій

Два черепи, які належали радянському та німецькому солдатам можна придбати за 4,5 тис рублів

В окупованому Севастополі торгують черепами військових, які загинули під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Інформатор.

Зокрема, як повідомляють місцеві ЗМІ два черепи, які належали радянському та німецькому солдатам можна придбати за чотири з половиною тисячі російських рублів.

Місцеві журналісти провели експеримент зв’язавшися із продавщицею специфічного товару.

Під час оформлення покупки її затримала поліція.

Зазначається, що у місті без проблем можна придбати і різноманітні військові ордени колишнього СРСР.