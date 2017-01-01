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    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»

    • Сьогодні, 12:28
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    Парад у Сімферополі
    Фото: Антон Наумлюк
    Парад у Сімферополі

    Парад закінчився швидко, а за ним пройшов марш «Безсмертний полк»

    Парад до Дня перемоги в окупованому Росією Сімферополі цього року вперше проводився з військовою технікою. Проспектом Кірова проїхала колона з «Градами», БТР і балістичними ракетами. На броні сиділи озброєні солдати.

    По обидва боки дороги за огорожею і поліцейським оточенням стояла юрба, яка шуміла хвилями з кожною новою броньованою машиною, повідомляє Радіо Свобода.

    «Росія, Росія!» – кричали тонкими голосами жінки і діти в пілотках і військовій формі радянських років.

    У багатьох людей значки з «георгіївською стрічкою». Їх продавали в Сімферополі всюди.

    По дорозі пройшли діти, спочатку в формі кадетської школи, потім у пісочному камуфляжі. За ними в такий же «піщанці» зі зброєю похмурі мужики, над ними прапор – «Русское единство».

    Також по вулиці Кірова гарцювало кілька козаків з шашками.

    Парад закінчився швидко, оточення зняли, але огорожу не прибрали. Глядачі почали перелазити через неї, далеко вже шикувалися колони маршу «Безсмертний полк». Багато хто тримав у руках плакати з фотографіями, покарбованими «георгіївською стрічкою».

    Після маршу багато його учасників пішли в парк Гагаріна, де роздавали дармову кашу.

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    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    В окупованому Криму відсвяткували 9 Травня: «Гради» на параді і в парку каша «на халяву»
    Фото: Антон Наумлюк

    Як повідомляв «Главком», вранці 9 травня бойовики самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» провели «військові паради». Зокрема, в «параді» в Донецьку було задіяно понад 50 одиниць військової техніки.

    Нагадаємо також, що у Москві відбувся військовий парад, який, як завжди, минув із розмахом: на Красну площу вийшло близько 10 тис. російських військових, 114 одиниць наземної техніки і 72 одиниці авіації.

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