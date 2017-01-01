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    В окупованому Криму випустили з-під арешту чотирьох кримських татар

    • Сьогодні, 12:31
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    Звільнення з-під варти кримських татар
    Фото: Антон Наумлюк
    Звільнення з-під варти кримських татар

    10 осіб заарештували після обшуку у Марлена Мустафаєва

    В окупованому Сімферополі звільнили з-під арешту чотирьох кримських татар, яких було заарештовано під час обшуку у Марлена Мустафаєва. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Антон Наумлюк.

    «Перших чотирьох звільнених з десяти заарештованих під час обшуку у Марлена Мустафаєва зустрічають біля відділу поліції», - написав він, додавши, що решту шістьох заарештованих випустять на волю сьогодні увечері.

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    Журналіст повідомив, що до Залізничного відділу поліції Сімферополя прийшли десятки кримських татар зустрічати тих, кого заарештували після обшуку у Марлена Мустафаєва.

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    В окупованому Криму випустили з-під арешту чотирьох кримських татар
    В окупованому Криму випустили з-під арешту чотирьох кримських татар
    В окупованому Криму випустили з-під арешту чотирьох кримських татар

    «Людей затримали за те, що вони приїхали підтримати Мустафаєва і транслювати те, що відбувається, в соцмережах. Десять осіб отримали по п'ять діб арешту», – нагадав Наумлюк.

    Нагадаємо, 21 лютого підконтрольний Москві суд в анексованому Криму на 11 діб заарештував кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва.

    Силовики затримали ще 10 активістів, які знаходилися біля будинку Мустафаєва під час обшуку.

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