В окупованому Криму випустили з-під арешту чотирьох кримських татар

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Фото: Антон Наумлюк Звільнення з-під варти кримських татар

10 осіб заарештували після обшуку у Марлена Мустафаєва

В окупованому Сімферополі звільнили з-під арешту чотирьох кримських татар, яких було заарештовано під час обшуку у Марлена Мустафаєва. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Перших чотирьох звільнених з десяти заарештованих під час обшуку у Марлена Мустафаєва зустрічають біля відділу поліції», - написав він, додавши, що решту шістьох заарештованих випустять на волю сьогодні увечері.

Журналіст повідомив, що до Залізничного відділу поліції Сімферополя прийшли десятки кримських татар зустрічати тих, кого заарештували після обшуку у Марлена Мустафаєва.

«Людей затримали за те, що вони приїхали підтримати Мустафаєва і транслювати те, що відбувається, в соцмережах. Десять осіб отримали по п'ять діб арешту», – нагадав Наумлюк.

Нагадаємо, 21 лютого підконтрольний Москві суд в анексованому Криму на 11 діб заарештував кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва.

Силовики затримали ще 10 активістів, які знаходилися біля будинку Мустафаєва під час обшуку.