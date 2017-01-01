В окупованому Криму заради пам’ятника царю знесли тенісні корти і танцмайданчик

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Жителі анексованого півострова обурені рішенням встановити пам’ятник замість спортивного об’єкту

Діючі тенісні корти і танцмайданчик знесені в парку Лівадійського палацу-музею в окупованому Криму для установки пам'ятника царю Олександру III, повідомляють «Новости Крыма».

Пам’ятник збираються побудувати на території, на якій колись знаходився Малий палац. Будівля була знищена під час Другої світової війни.

У 1960-і роки місце колишній фундамент зруйнованого палацу було забетоновано, і тут влаштували танцювальний майданчик з музичної раковиною, а пізніше поруч з'явився спортивний майданчик для занять відпочиваючих санаторію «Лівадія», яка потім перейшла в довгострокову оренду приватній особі і перетворилася в тенісний корт.

«В даний час колишні приватні корти і танцмайданчик демонтовані, розгорнуті підготовчі роботи для створення монументальної споруди. За планом Московського союзу художників воно буде являти собою скульптурну композицію, центром якої буде бронзова фігура імператора Олександра III», - зазначила підконтрольна Кремлю директор Лівадійського палацу-музею Лариса Декушева.

До речі, в соціальних мережах подібний підхід до встановлення нового пам'ятника підданий різкій критиці. «Палац був спалений під час відступу червоної армії, але під час війни були знищені сотні тисяч будинків, в тому числі і ті, де до війни розташовувалися музеї-садиби видатних співвітчизників, красиві зразки архітектури дворянських замків і так далі. Однак пам'ятники там не ставлять, тим більше, руйнуючи спортивні споруди. У будь-якому випадку краще було знайти порожнє місце - навіщо знищувати цілком пристойний спортивний об'єкт, якщо зараз усіма силами і засобами ми намагаємося збільшувати їх кількість? », - написав один з користувачів.