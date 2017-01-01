В окупованому Криму знищують пам’ятку часів античності

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Видобуток піску

Пам’ятку включили до зони, де буде піщаний кар’єр

У Ленінському районі окупованого Криму руйнується античне городище Артезіан через незаконний видобуток піску. Про це 6 травня повідомляє «рупор» російського уряду Криму сайт «Крыминформ» з посиланням на «Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник».

За словами науковців, у зоні кар'єра опинилися 20 курганів і 450 кв. м некрополя з античними гробницями.

«На північний захід від городища і некрополя Артезіан відбувається стихійний незаконний хижацький видобуток піску з нелегальних кар'єрів на територіях Ленінського району. Йдуть розкривні роботи з глибинним бурінням на території, де розташовано кілька курганних груп (з насипами заввишки до 2 м), антична дорога, елліністичне селище і ґрунтовий некрополь», – йдеться в повідомленні.

Видання наводить слова начальника Артезіанської археологічної експедиції, доктора історичних наук Миколи Винокурова, який стверджує, що у відвалі культурного шару є плити перекриттів античних гробниць, бут і уламки античної кераміки перших століть нашої ери.

«Унікальній пам'ятці археології городища і некрополя Артезіан, що стояв на державному обліку ще з радянського часу, нанесений серйозний збиток, який належить оцінити фахівцям. Але головне навіть не в цьому, а в тому, що сьогодні тривають роботи – враховуючи щільність розташування пам'яток на території Ленінського району, список втрат, швидше за все, буде продовжений», – йдеться у повідомленні музею-заповідника.

За словами наукових співробітників заповідника, територія, прилегла до античного городища Артезіан, підпадає в перелік місць, призначених для розробки кар'єрів з видобутку піску, що «є неприпустимим». Також повідомляється, що музей-заповідник вже півроку направляє звернення нинішній «владі» Криму з проханням заборонити кар'єрні розробки з видобутку піску.

У Східно-Кримському історико-культурному музеї-заповіднику стверджують, що провели незалежну експертизу піску, яка показала невідповідність його якості потреб дорожнього будівництва».

«Використання його на будівництві траси «Таврида» спричинить за собою незворотні наслідки. Дані експертизи також були розіслані», – повідомили в установі.

У 2016 році до складу заповідника, з метою музеєфікації, передали античні городища Артезіан, Ілурат, розташовані на території Ленінського району.

Джерело: Радіо Свобода