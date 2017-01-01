В окупованому Севастополі пройшла генеральна репетиція військового параду

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Репетиція параду 6 травня

Всім охочим роздавали «георгіївські стрічки», але їх не дуже добре брали

У Севастополі 7 травня пройшла генеральна репетиція військового параду, який відбудеться 9 травня. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Очевидці стверджують, що на репетиції параду було небагато учасників – тільки військовослужбовці військових частин, курсанти та учні кадетського корпусу. Окремо йшла колона артеківців і жінок-військових. Також наголошується, що на репетицію пригнали невелику кількість військової техніки: кілька систем залпового вогню, артилерійські установки і військові автомобілі.

Глядачами репетиції були, в основному, місцеві жителі. За їхніми словами, «парад помітно збіднів порівняно з 2014-2015 роками».

Під час заходу всім охочим роздавали «георгіївські стрічки». За словами волонтерів, в цьому році «георгіївські стрічки» поширювати важче.

В Росії 9 травня відзначають День перемоги, цей день вважають святом перемоги Червоної армії та радянського народу над нацистською Німеччиною.

В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю пам'ятну дату Верховна Рада України встановила 9 квітня 2015 року в рамках реалізації політики декомунізації.