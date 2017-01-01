В окупованому Севастополі утворились черги через халявну гречку

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Гречку роздавали на підході до виставки військової техніки

У Севастополі в «День захисника Вітчизни» місцева влада виставила під колишнім Українським культурно-інформаційним центром «польову кухню». Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як повідомляється, на підході до виставки військової техніки утворилася довга черга з севастопольців різного віку, серед яких були й військові. На «польовій кухні» роздавали гречку та чай.

У Севастополі 23 лютого також відзначають «День народної волі» – річницю проросійського мітингу, який пройшов 2014 року.

Як відомо, в Україні «День захисника Вітчизни», як свято, було скасовано указом президента Петра Порошенка 2014 року. Замість цього тепер День захисника України святкують 14 жовтня.

Нагадаємо також, що вчора одеські патріоти завадили прихильникам Росії відсвяткувати 23 лютого.