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Іменини диктатора справляли 24 грудня в окупованому Севастополі

У мешканців окупованого півострова нові розваги - до дня народження диктатора провели святковий концерт

У Севастополі об’єднання «17 березня за відродження СРСР» відсвяткувало 137 років із дня народження Йосипа Сталіна. Іменини диктатора справляли 24 грудня. До «свята» запросили місцевих музикантів, яких після концерту нагородили почесними грамотами.

Лідер руху «17 березня за відродження СРСР» Олексій Меркулов впевнений у тому, що пам’ять Сталіна заслуговує подібних заходів.

«Результатом правління Сталіна став грандіозний підйом промисловості, сільського господарства, оборони, науки, освіти, культури та перетворення нашої країни в провідну державу світу. Під керівництвом Сталіна ми здобули перемогу над фашизмом», – переконує кримчан Меркулов.

Нагадаємо, у Москві у грудні помер онук Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі. Причина смерті 80-річного Джугашвілі поки що невідома.

Російські ЗМІ повідомляють, що онук Сталіна помер на одній із московських вулиць. Його знайшли біля будинку непритомного. Перехожі викликали «швидку», але врятувати Джугашвілі не вдалося. Медики, які прибули, лише констатували смерть.

Джерело: Новости Севастополя