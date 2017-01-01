В окупованому Севастополі звинувачують біженців з Донбасу у поширенні туберкульозу

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Декілька тисяч переселенців були обстежені на наявність туберкульозу в обов’язковому порядку

Декілька тисяч переселенців у Севастополі були обстежені на наявність туберкульозу в обов’язковому порядку

В анексованому Росією Севастополі лікарі звинувачують біженців з Донбасу у поширенні туберкульозу.

Так, головний лікар севастопольського протитуберкульозного диспансеру Василь Синцов стверджує, що багато людей, які приїхали з Донецької та Луганської областей, хворі на відкриту форму туберкульозу.

Виступаючи на прес-конференції, напередодні Всесвітнього дня пам’яті жертв СНІДу (21 травня), Синцов заявив, що у 2016 році з 200 хворих 20 склали біженці з Донбасу.

За його словами, декілька тисяч переселенців були обстежені на наявність туберкульозу в обов’язковому порядку.

Також зазначається, що населення Севастополя становить 428 тисяч осіб. Станом на травень 2015 року в місті офіційно перебувало 17 тисяч переселенців з Донецької та Луганської областей.

За неофіційними оцінками, в анексованому Росією Севастополі облаштувалися від декількох десятків тисяч до 100 тисяч переселенців з Донбасу.

Довідка:

За даними Звіту про захворювання на активний туберкульоз, у 2016 році захворюваність на сухоти, що включає нові випадки та рецидиви, серед усього населення України становила 67,6 на 100 тисяч населення (у 2015 році – співвідношення становило 70,5 на 100 тисяч). Розрахунок по Донецькій та Луганській областях у 2016 році здійснювався лише на підконтрольній території.

У регіонах України спостерігається значне коливання захворюваності (від 39,8 до 130,6 на 100 тис. населення). Найвищі показники захворюваності – в Одеській (130,6), Херсонській (99,1), Київській (85,7) областях; найнижчі – у Харківській (52,5), м. Київ (52,6) та Чернівецькій області (39,8).

Детальніше про стан з поширенням туберкульозу читайте у матеріалі «Главкому» - «Туберкульоз в Україні. Головні цифри і факти»

Джерело: Радіо Свобода