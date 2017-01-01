В окупованому Стаханові вибухнув багатоповерховий будинок: є загиблі

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В результаті вибуху загинула жінка, троє людей отримали опіки різного ступеня

У середу, 8 лютого, в окупованому Стаханові стався вибух у багатоповерховому будинку, в результаті якого загинула жінка.

Про це передають «Новости Донбасса».

Вибух стався на вулиці 70 років Жовтня в дев’ятиповерховому будинку. Він став причиною загибелі жінки, ще три людини отримали опіки.

Відзначається, що пожежа була ліквідована. Причиною виникнення пожежі став вибух побутового газу.

«Як вдалося з’ясувати, в квартирі №46 було відсутнє опалення, для обігріву використовувалася газова плита, працювали дві конфорки. У якийсь момент пролунав вибух, в результаті якого 55-річна жінка загинула. Двоє чоловіків і жінка отримали опіки різного ступеня. Всіх врятованих госпіталізували у відділення хірургії центральної міської багатопрофільної лікарні», – розповіли рятувальник.

В результаті вибуху і пожежі дві квартири залишилися непридатні до проживання.