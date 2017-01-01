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    В ООН визнають, що з кожним днем бойових дій вирішити конфлікт на Донбасі стає все складніше

    • Вчора, 23:30
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    Джеффрі Фелтман
    Джеффрі Фелтман

    Водночас в ООН вкотре нагадали, що військового рішення конфлікту на Донбасі немає

    Військового вирішення конфлікту на Донбасі немає, про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Авдіївці.

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    Фелтман наполягає, що «всі сторони повинні утримуватися від будь-яких дій, які можуть сприйматися як провокаційні і призведуть до ескалації напруженості».

    Також, за його словами, фактично з кожним днем бойових дій вирішити конфлікт стає все складніше. Водночас Джеффрі Фелтман додає, що військового рішення конфлікту на Донбасі немає.

    Нагадаємо, зараз у Раді безпеки ООН проходить екстрене засідання, щодо ситуації в зоні АТО на сході України, зокрема в Авдіївці Донецької області, де декілька годин тому, внаслідок обстрілу бойовиків, загинуло дві людини.

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