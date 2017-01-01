В ООН визнають, що з кожним днем бойових дій вирішити конфлікт на Донбасі стає все складніше

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Джеффрі Фелтман

Водночас в ООН вкотре нагадали, що військового рішення конфлікту на Донбасі немає

Військового вирішення конфлікту на Донбасі немає, про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Авдіївці.

Фелтман наполягає, що «всі сторони повинні утримуватися від будь-яких дій, які можуть сприйматися як провокаційні і призведуть до ескалації напруженості».

Також, за його словами, фактично з кожним днем бойових дій вирішити конфлікт стає все складніше. Водночас Джеффрі Фелтман додає, що військового рішення конфлікту на Донбасі немає.

Нагадаємо, зараз у Раді безпеки ООН проходить екстрене засідання, щодо ситуації в зоні АТО на сході України, зокрема в Авдіївці Донецької області, де декілька годин тому, внаслідок обстрілу бойовиків, загинуло дві людини.