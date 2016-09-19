В ООН вважають об’єднання Кіпру можливим

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Президент Республіки Кіпр та президент невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру розпочали у Женеві переговори стосовно об'єднання острова

Досягнення стійкої мирної угоди на Кіпрі є складним, але досяжним завданням.

Таку думку висловив спеціальний радник Генерального секретаря ООН із кіпрського урегулювання Еспен Барт Ейде, повідомляє Reuters.

«Лідери (турецької та грецької частини острова – ред.) демонструють багато відваги та рішучості. Досягти цього буде складно, але можливо», - розповів Ейде про укладення можливої мирної угоди.

Він додав, що ООН намагатиметься сприяти мирним перемовинам, однак не виступатиме у них арбітром.

«Ми зараз перебуваємо на завершальному етапі, у моменті істини», - наголосив представник ООН.

Нагадаємо, президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс та президент невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру Мустафа Акинджи розпочали у Женеві переговори стосовно об'єднання острова. Попередні переговори щодо об'єднання Кіпру в листопаді минулого року зайшли в глухий кут через розбіжності в питанні розподілу зон контролю між грецькими та турецькими кіпріотами.

Туреччина з 1974 року окуповує північну частину Кіпру, яку вона оголосила Турецькою Республікою Північного Кіпру. Світова спільнота не визнає цю окупацію. З 2004 року Грецька Республіка Кіпр є членом ЄС. Законодавство Євросоюзу не поширюється на північну частину острова, де розташована невизнана Турецька республіка Північного Кіпру. У свою чергу, Туреччина не визнає уряд Республіки Кіпр. Влада Кіпру з 2005 року блокує переговори між ЄС та Анкарою про вступ Туреччини до Євросоюзу.