  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В ООН занепокоїлися через можливу хімічну загрозу в зоні АТО

    • Вчора, 23:50
    • Розсилка
    Засідання ООН
    Засідання ООН

    В Організації Об’єднаних Націй стурбовані бойовими діями поблизу індустріальних центрів

    У заяві експертів ООН, оприлюдненій 10 березня, повідомляється, що бої на Донбасі ведуться на території, де розташовані великі хімічні підприємства. Саме тому в Організації Об’єднаних Націй занепокоїлися через можливу хімічну загрозу в зоні АТО.

    Читайте також

    «Наразі бої ведуться у містах, близьких до індустріальних центрів, тож зростає загроза влучання у підприємства, у результаті чого можуть бути серйозні наслідки для тих, хто живе неподалік», - заявив спеціальний доповідач ООН Баскут Тунчак.

    За його словами, 24 лютого обстріли влучили у сховище, де зберігалося понад 7 тонн газу хлорину. Тунчак повідомив, що контейнери не постраждали. При цьому він застеріг, що у разі пошкодження хоча б одного 900-кілограмового контейнера, загинули б усі у радіусі 200 метрів, а ті, хто перебуває у радіусі 2,4 кілометра, отримали б серйозну шкоду для здоров’я.

    «У разі ж значних ушкоджень, упродовж 24 годин потрібно було б проводити евакуацію людей, які живуть у радіусі 7,4 кілометра у напрямку вітру», – наголосив Тунчак.

    При цьому у заяві ООН не вказується назва чи місце розташування сховища хлорину.

    У заяві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 25 лютого повідомлялося, що під час обстрілу була пошкоджена Донецька фільтраційна станція, розташована на території, яку контролюють підтримувані Росією сепаратисти. В ОБСЄ повідомляли, що безпілотник зафіксував пошкодження від 82-міліметрової зброї, але не уточнили, хто вів цей обстріл.

    Джерело: Крим.Реалії

    Читайте також
    АТО Донбас ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ