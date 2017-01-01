В ООН занепокоїлися через можливу хімічну загрозу в зоні АТО
- Вчора, 23:50
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В Організації Об’єднаних Націй стурбовані бойовими діями поблизу індустріальних центрів
У заяві експертів ООН, оприлюдненій 10 березня, повідомляється, що бої на Донбасі ведуться на території, де розташовані великі хімічні підприємства. Саме тому в Організації Об’єднаних Націй занепокоїлися через можливу хімічну загрозу в зоні АТО.
«Наразі бої ведуться у містах, близьких до індустріальних центрів, тож зростає загроза влучання у підприємства, у результаті чого можуть бути серйозні наслідки для тих, хто живе неподалік», - заявив спеціальний доповідач ООН Баскут Тунчак.
За його словами, 24 лютого обстріли влучили у сховище, де зберігалося понад 7 тонн газу хлорину. Тунчак повідомив, що контейнери не постраждали. При цьому він застеріг, що у разі пошкодження хоча б одного 900-кілограмового контейнера, загинули б усі у радіусі 200 метрів, а ті, хто перебуває у радіусі 2,4 кілометра, отримали б серйозну шкоду для здоров’я.
«У разі ж значних ушкоджень, упродовж 24 годин потрібно було б проводити евакуацію людей, які живуть у радіусі 7,4 кілометра у напрямку вітру», – наголосив Тунчак.
При цьому у заяві ООН не вказується назва чи місце розташування сховища хлорину.
У заяві Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 25 лютого повідомлялося, що під час обстрілу була пошкоджена Донецька фільтраційна станція, розташована на території, яку контролюють підтримувані Росією сепаратисти. В ОБСЄ повідомляли, що безпілотник зафіксував пошкодження від 82-міліметрової зброї, але не уточнили, хто вів цей обстріл.
Джерело: Крим.Реалії