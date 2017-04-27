В ООН засудили напад на депутатів парламенту Македонії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штурм парламенту Македонії

Насильство, спрямоване на демократичні інститути і обраних представників народу, є неприпустимим, заявив представник Генсека ООН

Насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим. Про це заявив офіційний представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляється на сайті ООН.

«Ми стежимо за подіями в колишній Югославській Республіці Македонії і закликаємо до стриманості та спокою. Насильство, спрямоване на демократичні інститути і обраних представників народу, є неприпустимим», - заявив Дюжаррік.

В ООН закликали всі політичні сили врегулювати розбіжності демократичними засобами, суворо дотримуючись Конституції, щоб швидко подолати політичну безвихідь.

Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, демонстранти, багато з яких - прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Під час сутичок у парламенті був поранений лідер соціал-демократів Зоран Заєв і кілька його однопартійців. Усього біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених - 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив із телезверненням, у якому закликав до спокою та «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.