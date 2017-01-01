В ООН заявили про проблеми з доставкою гуманітарної допомоги сирійцям попри перемир'я

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Протягом двох останніх тижнів близько 5,5 млн осіб у країні не мали доступу до централізованого водопостачання, а запаси питної води у них обмежені

Сирійці потерпають від неможливості отримати гуманітарну допомогу в повному обсязі, не зважаючи на перемир'я між силами уряду та опозиції.

Про це заявив радник з гуманітарних питань спецпредставника ООН по Сирії Ян Егеланд, повідомляє Deutsche Wellе.

Він закликав сирійський уряд в Дамаску, представників місцевих адміністрацій та всі сторони конфлікту дозволити доставку продуктів харчування, медикаментів, води та інших товарів мешканцям Сирії, які цього потребують.

Егеланд звернув увагу на ситуацію з водопостачанням в Дамаску.

За його даними, протягом двох останніх тижнів близько 5,5 млн осіб у країні не мали доступу до централізованого водопостачання, а запаси питної води у них обмежені.

На його переконання, поширення хвороб в таких умовах є лише питанням часу. За даними Егеланд, 15 населених пунктів в Сирії залишаються в облозі. В цілому 13,5 млн осіб в країні залежать від гуманітарної допомоги.