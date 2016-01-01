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    В Опитному через обстріл постраждала літня жінка

    • 20 Грудня, 22:16
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    Аброськін повідомив, що стан жінки важкий, але жити вона буде

    У селищі Опитному Донецької області постраджала цивільна жінка внаслідок обстрілу 18 грудня.

    Про це повідомив начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у facebook.

    «Селище Опитне практично щодня знаходиться під обстрілом бойовиків «ДНР». 18 грудня, близько 9 години ранку, в результаті мінометного обстрілу літня жінка, 1938 року народження, отримала осколкове поранення ока. Жінка майже добу пролежала на подвір'ї будинку, не маючи можливості звернутися до кого-небудь за допомогою», — написав він.

    Жінку знайшла сусідка вранці 19 грудня. Постраждалу доставили у лікарню.

    Аброськін повідомив, що стан жінки важкий, але жити вона буде.

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