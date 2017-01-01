В ополонку якого патріархату ви б пірнули на Водохреще? Опитування

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19 січня освячення водойм в Україні проводять православні церкви

Велике православне свято Водохреще припадає на 19 січня. Цього дня традиційно відбувається освячення водойм. Священики та віруючі йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки, яка у них асоціюються з річкою Йордан (де відбулося хрещення Іоаном Хрестителем Ісуса). Після того, як отець освятить воду в ополонці, тричі занурюючи хрест, запалюючи вогонь і читаючи молитву, бажаючі занурюються у воду з головою тричі, хрестячись і вимовляючи молитву.

Вважається, що на Водохреще, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Нею освячують оселі, дають пити хворим.

З року в рік освячення водойм в Україні проводять православні церкви і Київського, і Московського патріархатів. Висловитися щодо того, у службі якої церкви на Водохреще ви б взяли участь та відважилися б пірнути в ополонку, можна, взявши участь в опитуванні: