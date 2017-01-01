В «Ощадбанку» пояснили, навіщо ввели комісію під час оплати «комуналки»

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В «Ощадбанку» ввели комісію під час оплати «комуналки»

Клієнти «Ощадбанку» можуть безкоштовно оплатити «комуналку» через мобільні та інтернет-додатки

У банківському секторі України є комісії за сплату комунальних послуг по 30 гривень за платіж. Натомість запроваджена «Ощадбанком» комісія за оплату «комуналки» у сумі 3 гривні – це найменший тариф в усій банківській системі країни.

Про це заявив Андрій Пишний, голова правління «Ощадбанку», коментуючи запровадження банком комісійного збору під час сплати комунальних послуг.

«Комісія – це складне питання, але чесне. За все потрібно платити. І це питання до соціальної місії, яку несе банк», – каже голова правління «Ощадбанку».

Він наголосив, що перед тим, як сказати, що банк запроваджує комісію, клієнтів поінформували про можливість сплачувати за допомогою цифрових сервісів без комісій.

«А для цього (запровадження комісії. – Ред.), до речі, є пряма законодавча норма, яка забороняє банку надавати банківську послугу, нижчу за її собівартість. Стаття 57 Закону України про банки і банківську діяльність забороняє надавати послугу, якщо ми не отримали достатньої компенсацію, і ми її не отримували. Але перед тим, як ввести цих 3 гривні, ми сказали – у нас є 1,5 тисячі додаткових терміналів, у нас є можливість безкоштовно оплатити через мобільні та інтернет-додатки», – зазначив Пишний.

Голова правління «Ощадбанку» додав, що клієнти, які користуються банківськими відділеннями, мають розуміти, що банк працює з готівкою, а тому має виплачувати заробітну плату операторам, інкасаторам, і це створює собівартість послуги.

«До речі, ці три гривні – це найменший тариф в усій банківській системі. Сьогодні немає жодної установи в Україні – ні в «Укрпошти», ні в жодного банку, у тому числі державних, «Привату», «Укргазу», «Укрексім»… Я вже не кажу про комісії, які стягують у решті банківського сектору – є комісії за сплату комунальних послуг по 30 гривень за платіж. Три гривні – це та сума, яка дає можливість компенсувати собівартість», – зазначив Андрій Пишний та закликав платити онлайн чи через термінали.

Джерело: zik.ua