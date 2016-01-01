В останній день року в Україні буде морозно

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Морозна погода 31 грудня

Але на сніг чекати не варто

У суботу, 31 грудня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1... 1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, на Закарпатті -10...-15 градусів, вдень -2... 5 градусів. У Карпатах без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, температура повітря вночі -10...-15 градусів, вдень 2...-3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень 2...-3 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, вдень 2...-3 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-10 градусів, вдень 0...-5 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень 2...-3 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2...-7 градусів, удень 4...-3 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі 0... 2 градуси, вдень 2... 4 градуси.

Джерело: Українські новини