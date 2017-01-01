В останній день весни обіцяють теплу погоду

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В Україні 1 червня трохи похолодає

Територія України в середу, 31 травня, залишиться в теплій повітряній масі; погоду визначатиме поле зниженого тиску і атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області, вдень в Україні місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах західних областей град і шквали 15-20 м / с. Вітер Південно-західний (на заході північно-західний), 5-10 м / с.

Температура вночі 12-17 °, вдень 24-29 °; в Карпатах вночі 6-11 °, вдень 16-21 °.

У Києві 31 травня без опадів, лише ввечері короткочасний дощ. Вітер Південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 15-17 °, вдень 27-29 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 31 травня найвища температура вдень була 33,1 ° в 1924 році, найнижча вночі 4,2 ° в 1907 році.

В Україні в четвер, 1 червня, вночі в Одеській, Миколаївській, місцями, Харківської Кіровоградської Дніпропетровській областях, вдень на Сході, в Країни Приазов'ї та Криму прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м / с; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 12-17 °, вдень 20-25 °, в південній частині 24-29 °.

У Києві 1 червня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 14-16 °, вдень 21-23 °.

Станом на 9:00 Вівторок, 30 травня, температура води в Чорному і Азовському морях була 16-22 °, в Дніпрі біля Києва 18 °.