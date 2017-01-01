В останній день весни Україну накриють дощі з градом

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Гроза

На заході України очікуються грози та шквали

У середу, 31 травня, у західних областях України очікуються грози, подекуди град. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«31 травня в Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

У Києві мінлива хмарність, без опадів, тільки ввечері місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів. У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, уночі без опадів, тільки в Одеській області місцями короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +23...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів. У Ялті вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.