В останній день зими повітря прогріється до +16

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У Києві вдень від +10 до +12

Погода на сьогодні: 28 лютого 2017 року в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, температура вдень від +6 до +16. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України очікується мінлива хмарність, вдень температура повітря перебуватиме на рівні від +6 до +9.

У центральних регіонах без опадів, температура від +8 до +10. На півдні також без опадів, вдень від +5 до +12.

На заході України мінлива хмарність, вдень від +11 до +16.

У північних регіонах без опадів, денна температура становитиме від + 5 до +12.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень від +10 до +12, вночі від -1 до +1.