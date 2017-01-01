В Парижі прогримів вибух у метро, є постраждалі

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Французькі правоохоронці поки відкидають версію теракту

В метро Парижи прогримів потужний вибух, в результаті якого постраждали 8 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що в результаті трагедії постраждало від шести до восьми чоловік. Про їхній стан поки нічого не відомо, решту пасажирів евакуювали.

Правоохоронці не розглядають версію теракту. Представник поліції заявив, що інцидент був викликаний технічною несправністю.

«Це був технічний інцидент на лінії і там стався викид диму. Обслуговуючий персонал знаходяться на місці. Рух було перервано на частині лінії», - додав представник оператора метро.

Як повідомляв «Главком», вчора у Франції внаслідок вибуху на сміттєпереробному заводі постраждало 16 осіб. Вибух стався в цеху, де розміщувалася дробильна установка, після цього спалахнула пожежа