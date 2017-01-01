В Парижі прогримів вибух у метро, є постраждалі
- Сьогодні, 01:36
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Французькі правоохоронці поки відкидають версію теракту
В метро Парижи прогримів потужний вибух, в результаті якого постраждали 8 осіб. Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що в результаті трагедії постраждало від шести до восьми чоловік. Про їхній стан поки нічого не відомо, решту пасажирів евакуювали.
Hé #Twitter bouche du Métro Place d'Italie #Paris périmètre bouclé pompiers police ??? pic.twitter.com/tZdDRyHlgR— Cervera (@JoseCervera_) 8 лютого 2017 р.
Правоохоронці не розглядають версію теракту. Представник поліції заявив, що інцидент був викликаний технічною несправністю.
«Це був технічний інцидент на лінії і там стався викид диму. Обслуговуючий персонал знаходяться на місці. Рух було перервано на частині лінії», - додав представник оператора метро.
Як повідомляв «Главком», вчора у Франції внаслідок вибуху на сміттєпереробному заводі постраждало 16 осіб. Вибух стався в цеху, де розміщувалася дробильна установка, після цього спалахнула пожежа