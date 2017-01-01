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    У ПАРЄ нарешті побачили зв'язок між загостренням в АТО та Росією

    • Сьогодні, 15:39
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    Асамблея підтримала пропозицію розглянути питання про загострення ситуації на Донбасі спільно з питанням діалогу з парламентом Росії

    Парламентська асамблея Ради Європи розгляне питання щодо загострення конфлікту на Донбасі разом з представниками парламенту Росії.

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    Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник підкомітету Парламентської асамблеї Ради Європи з боротьби проти тероризму Георгій Логвинський.

    «Асамблея підтримала пропозицію розглянути питання про загострення ситуації на Донбасі спільно з питанням діалогу з парламентом Росії. Це сильний міжнародний меседж, що ці речі взаємопов'язані», – наголосив він.

    Логвинський зазначив, що саме його було обрано віце-президентом, який відкриватиме засідання у цьому питанні. Тим часом очільник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв підбиватиме підсумки цієї дискусії.

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