В Петербурзі внаслідок нещасного випадку в лазні загинув сенатор

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Вадим Тюльпанов

Політику було 52 роки

У російському Санкт-Петербурзі загинув сенатор Вадим Тюльпанов. Про це повідомляє місцеве видання Фонтанка.

Причиною смерті став нещасний випадок. За даними видання, член Ради Федерації невдало послизнувся в лазні і вдарився головою.

Інцидент стався ввечері у вівторок, 4 квітня, в громадському закладі на території Кіровського району Петербургу.

Політику було 52 роки. З 2003-го по 2011-й рік він очолював місцеві законодавчі збори. У 2014-му році був обраний в Раду Федерації.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.