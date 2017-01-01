В Пітері «йдуть на Зимовий». У Москві почали будувати барикади. Винен у всьому - Медведєв

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Московський комсомолець Фото: Генадій Черкасов

Поліція затримала хлопчика на велосипеді з табличкою «Продай дачі, побудуй дороги»

У Москві, Петербурзі та інших російських міст проходять антикорупційні мітинги, в ході яких учасників жорстоко затримують силовики.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Бійці ОМОН безуспішно намагалися зняти людину, яка залізла на ліхтар неподалік пам'ятника Пушкіну. ОМОН зачищає Пушкінську площу, людей валять на землю і затримують. На Пушкінській будують барикади, люди кричать «Це наше місто!».

Як пишуть Грани.ру, поліція затримала хлопчика на велосипеді з табличкою «Продай дачі, побудуй дороги». «Народ кричав: «Ганьба! На Майдані хлопця б відбили. Ми не брати», - зазначається в публікації.

Вулиця Тверська заблокована, люди стоять щільною юрбою.

На Манежній площі затримали 15 осіб.

У Петербурзі протестувальники оточили поліцію. Як зазначається, люди збираються йти на Зимовий".

Водночас, в офісі ФБК, з якого йде трансляція і який сьогодні вже обшукували у зв'язку з анонімним дзвінком про наявність вибухівки, вимкнули світло, повідомляє НавальныйLIVE.