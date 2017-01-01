В поліції назвали ймовірну причину пожежі на складах у Броварах

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Фото: dtp.kiev.ua Пожежа у Броварах

В поліції зазначили, що пожежа на складах почалася з місця, де людей не було

У Нацполіції Київської області вважають, що ймовірною причиною пожежі на складських приміщеннях в Броварах могло стати коротке замикання.

Як розповів прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович, встановити точну причину пожежі можна буде тільки після проведення ряду експертиз.

«Пожежа почалася з місця, де людей не було. Тому, можливо, там було коротке замикання, а можливо, і ні. Для того, щоб говорити конкретніше, потрібно провести початкові експертизи. Зараз візьмуть зразки електромережі, зразки на легкозаймисті суміші, проведуть експертизу, і потім можна буде конкретно говорити про причини», – сказав Жукович.

Як відомо, у Броварах сьогодні горіли склади з паливом; стовп диму було видно з Києва.

За час пожежі в Броварах вщент згорів склад з м’якими іграшками і пилорама.