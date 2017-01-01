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    В поліції назвали ймовірну причину пожежі на складах у Броварах

    • Вчора, 22:46
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    <span>Пожежа у Броварах</span>
    Фото: dtp.kiev.ua
    Пожежа у Броварах

    В поліції зазначили, що пожежа на складах почалася з місця, де людей не було

    У Нацполіції Київської області вважають, що ймовірною причиною пожежі на складських приміщеннях в Броварах могло стати коротке замикання.

    Як розповів прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович, встановити точну причину пожежі можна буде тільки після проведення ряду експертиз.

    «Пожежа почалася з місця, де людей не було. Тому, можливо, там було коротке замикання, а можливо, і ні. Для того, щоб говорити конкретніше, потрібно провести початкові експертизи. Зараз візьмуть зразки електромережі, зразки на легкозаймисті суміші, проведуть експертизу, і потім можна буде конкретно говорити про причини», – сказав Жукович.

    Як відомо, у Броварах сьогодні горіли склади з паливом; стовп диму було видно з Києва.

    За час пожежі в Броварах вщент згорів склад з м’якими іграшками і пилорама.

    пожежа
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