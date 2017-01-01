У поліції розказали, чому мають право перевіряти громадян у метро

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Начальник управління поліції в метрополітені Віталій Биков

Громадяни, які користуються метро, мають бути готовими до перевірок з боку поліцейських

Якщо людина в метрополітені викликає підозру в поліцейського, то він має право перевірити і документи пасажира, і оглянути його речі. Таке право поліцейського визначено законом «Про Національну поліцію». Якщо громадянин відмовляється надавати на огляд свої речі, то за правилами метрополітену він зобов’язаний залишити приміщення підземки. Таке роз’яснення дав начальник управління поліції в метрополітені Віталій Биков під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

Він наголосив, що громадяни, які користуються метро, мають бути готовими до можливих перевірок з боку поліцейських.

«Громадяни повинні з повагою ставитися до вимог працівників поліції. Якщо працівник поліції просить зупинитися та показати свою сумку або рюкзак, то це потрібно розуміти, це не примха поліцейського, це забезпечення безпеки пасажирів», – говорить Биков.

У законі України «Про Національну поліцію» передбачено поліцейські заходи. «Працівник поліції має право, а вже обов’язок громадянина йому підпорядкуватися. Багато є скарг на те від громадян, що де, мовляв, постанова на обшук? Але тут є певна колізія в праві. Обшук – це вже процесуальна дія, коли слідчі виносять певну постанову, затверджену судом. А працівник поліції класично несе патрульно-постову службу. Його пост – це станція метрополітену. Якщо людина заходить і потрапляє під орієнтування, або є якась інша інформація щодо цієї особи, або вона своїм виглядом викликає підозру, то працівник поліції має право згідно з законом про поліцію попросити її надати документи. А також запросити такого громадянина для проведення певних дій. Це не обшук, а огляд, тобто поліційний захід. Якщо громадянин нормальний і йому немає що приховувати, то він не йтиме на конфлікт», – продовжує Биков.

Начальник управління поліції метрополітену також звернув увагу на те, що поліція не порушує в даному випадку конституційних прав громадянина.

«Якщо людина не хоче відкривати, наприклад, сумку, то в правилах метрополітену також зазначено, що якщо людина відмовляється, вона змушена залишити приміщення метрополітену. Звичайно, було б добре, якби на станціях метрополітену були рентген-апарати як в аеропортах, щоб не викликати суперечок і підозр з боку громадян», – резюмував Биков.

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Нагадаємо, після теракту в метро Санкт-Петербурга поліція трьох міст України, де є метро (Київ, Харків і Дніпро), перейшла на посилений варіант несення служби.