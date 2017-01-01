В поліції відзвітували про стан здоров’я поранених під час розстрілу авто дітей

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Дітям надають допомогу в медичному закладі

Здоров’ю дітей, які постраждали у зухвалому розстрілі автомобіля в Києві, нічого загрожує. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Відомо, що дівчинка отримала вогнепальне поранення руки, а хлопчик дістав поранення в ногу. Життю дітей нічого не загрожує.

«Було поранено дітей 6 і 8 років. Вони на даний момент у лікарняному закладі, їм надана допомога. Наскільки нам відомо, їх життю нічого не загрожує. Особа потерпілого була встановлена. Перевіряються і його зв'язки, і чим займався», - заявив глава ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, додає телеканал «112-Україна».

Як повідомляв «Главком», в середу ввечері у Києві невідомий розстріляв «Мерседес» одеського бізнесмена. Подія сталась у Голосіївському районі столиці, коли чоловік разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Внаслідок стрілянини Олександр Ряжев загинув, а дітей доставили в лікарню.

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