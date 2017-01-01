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    В Польщі активізувався батальйон НАТО на кордоні з Росією

    • Сьогодні, 08:35
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    <span>Солдати НАТО</span>
    Солдати НАТО

    Батальйон розмістився за 60 кілометрів від кордону з РФ

    Північноатлантичний альянс активізував у Польщі багатонаціональний батальйон неподалік кордону з Калінінградською областю Росії.

    Батальйон розмістився поблизу міста Ожиш за 60 кілометрів від кордону, повідомляє «Радіо Свобода».

    З нагоди цієї події до Ожиша прибув президент Польщі Анджей Дуда, який цю подію назвав історичним моментом для держави. Він зазначив, що на цю мить ще з кінця Другої світової війни очікувало ціле покоління поляків, аби стати частиною демократичного Заходу. 

    Батальйоном будуть командувати США, до нього увійдуть близько тисячі військових з Великої Британії, Румунії та Хорватії. При цьому ця частина є окремою від бойової батальйонної групи США, що налічує 3,5 тисячі військовослужбовців. Зазначимо, що вона прибула до країни раніше цього року і дислокувалася на південному заході країни біля кордону з Німеччиною.

    Альянс також планує активізувати подібні частини в Литві, Латвії та Естонії вже цього року. Посилення військової присутності НАТО у цих регіонах робиться для того, щоб надати країнам гарантії безпеки у зв’язку з посиленням російської агресії після анексії Криму та окупації Донбасу. 

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