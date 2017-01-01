В Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: понад 200 людей госпіталізовано
- Сьогодні, 01:44
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У момент зіткнення у потязі перебувало близько 300 пасажирів
У Польщі сталося зіткнення пасажирського потягу і вантажівки, в результаті якої 17 осіб отримали поранення, понад 200 осіб з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікарню.
Про це повідомляє видання Fakty.pl.
Інцидент стався на залізничному переїзді біля міста Озімек. У момент зіткнення у потязі перебувало близько 300 пасажирів.
За останніми даними, троє осіб перебувають у важкому стані. Для евакуації поранених були задіяні вертольоти.
На місці аварії працюють 16 пожежних бригад. Причини аварії встановлюються. Представники залізниці розповіли, що на переїзді працювала звукова і світлова сигналізація.
Як повідомляв «Главком», у Києві потяг розчавив підлітка, який робив екстремальні фото.
Також на початку квітня поїзд на смерть збив чоловіка у Броварському районі Київської області.
Джерело: Українські новини