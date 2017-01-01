  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: понад 200 людей госпіталізовано

    • Сьогодні, 01:44
    • Розсилка
    Наслідки зіткнення
    Наслідки зіткнення

    У момент зіткнення у потязі перебувало близько 300 пасажирів

    У Польщі сталося зіткнення пасажирського потягу і вантажівки, в результаті якої 17 осіб отримали поранення, понад 200 осіб з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані в лікарню.

    Про це повідомляє видання Fakty.pl.

    Інцидент стався на залізничному переїзді біля міста Озімек. У момент зіткнення у потязі перебувало близько 300 пасажирів.

    За останніми даними, троє осіб перебувають у важкому стані. Для евакуації поранених були задіяні вертольоти.

    На місці аварії працюють 16 пожежних бригад. Причини аварії встановлюються. Представники залізниці розповіли, що на переїзді працювала звукова і світлова сигналізація.

    3

    Як повідомляв «Главком», у Києві потяг розчавив підлітка, який робив екстремальні фото.

    Також на початку квітня поїзд на смерть збив чоловіка у Броварському районі Київської області.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Польща вантажівки смерть потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ