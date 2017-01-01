У Полтаві розбили дошки героям АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: poltava.to Меморіальна дошка

Також пошкодили дошку Симону Петлюрі

В Полтаві невідомі розбили дві меморіальні дошки героям АТО в різних частинах міста. Про це повідомляє у Facebook начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

Він додав, що також невідомі пошкодили дошку Симону Петлюрі.

Сулаєв відзначив, що у п’ятницю до Полтави поприїжджали особи з різних областей – на запрошення деяких полтавців. За його словами, цим можуть скористатися і провокатори.

«Тому поліція закликає всіх мешканців бути пильними. Повідомляти про підозрілих осіб та їх поведінку. По можливості, просимо громадські формування та справжніх патріотів міста організуватись та допомогти поліції у забезпеченні правопорядку, зокрема біля меморіальних дошок. Провокаторів та бажаючих розхитати ситуацію зараз достатньо», - написав спікер обласної поліції.

Сулаєв також закликав громадян тісно співпрацювати з поліцією для ефективної протидії планам ворогів українського народу.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня молодики пошкодили банер з фотографіями бійців, загиблих у зоні проведення АТО. Банер довжиною 20 м встановили волонтери. На початку квітня поліція встановила зловмисників, які пошкодили банер. Їх було троє, причому двоє них після перегляду в інтернеті публікацій на цю тему прийшли до районного відділу поліції самостійно.