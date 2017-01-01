В понеділок у Києві хмарно, на дорогах - ожеледиця
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В столиці сніг і ожеледиця
По всій Україні очікуються опади
У понеділок, 6 лютого, в Києві хмарно, часом сніг, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7 ...-9, удень -5 ...-7.
Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.
У західних областях - хмарно, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 0 ...-7, вдень -1 ... +4.
У Карпатах вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг, температура повітря вночі -2 ...-7, вдень +2 ...-3.
У Моршині мокрий сніг, температура повітря вночі -1 ... +1, вдень +2 ... +4.
У Трускавці мокрий сніг, температура повітря вночі -1 ... +1, вдень +3 ... +5.
У Сваляві вночі без істотних опадів, температура повітря вночі 0 ... +2, вдень +5 ... +7.
У північних областях - хмарно, в Житомирській і Київській областях сніг, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -5 ...-10, удень -3 ...-7; в Сумській області вночі -10 ...-15, удень -8 ...-13.
Центральні області - хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -4 ...-9, вдень 0 ...-5.
Східні області - хмарно, вночі без істотних опадів, вдень - невеликі опади, на дорогах ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -6 ...-11, удень -4 ...-9.
Південні області - хмарно, невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +1 ...-4, вдень -2 ... +3.
Крим - хмарно, вночі дощ, вдень невеликий дощ, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +1 ... +6, вдень +3 ... +8.
Ялта - вночі дощ, вдень невеликий дощ, температура вночі +5 ... +7, вдень +9 ... +11.