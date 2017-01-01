В Путіна знайшли тимчасову заміну Чуркіну

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Петро Іллічов

Тимчасово виконувати обов’язки Чуркіна буде Петро Іллічов

Перший заступник постійного представника РФ при ООН Петро Іллічов призначений тимчасовим повіреним у справах у зв'язку зі смертю посла Віталія Чуркіна.

«Петро Іллічов призначений виконуючим обов'язки постпреда РФ при ООН», - повідомили в дипмісії в коментарі «РИА Новости».

Керувати роботою диппредставництва Росії Іллічов буде до призначення нового постпреда РФ при ООН.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна.