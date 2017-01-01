В Путіна знайшли тимчасову заміну Чуркіну
- Сьогодні, 01:35
-
Розсилка
Тимчасово виконувати обов’язки Чуркіна буде Петро Іллічов
Перший заступник постійного представника РФ при ООН Петро Іллічов призначений тимчасовим повіреним у справах у зв'язку зі смертю посла Віталія Чуркіна.
«Петро Іллічов призначений виконуючим обов'язки постпреда РФ при ООН», - повідомили в дипмісії в коментарі «РИА Новости».
Керувати роботою диппредставництва Росії Іллічов буде до призначення нового постпреда РФ при ООН.
Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.
У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.
Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.
Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.
Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна.