В п’ятьох областях України нові керівники управлінь СБУ
- Сьогодні, 20:05
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Служба безпеки України
Сумська, Херсонська, Миколаївська, Тернопільська та Запорізька області отримали нових голів управлінь СБУ
Президент України Петро Порошенко звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в п’ятьох областях. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з указом звільнено:
- Гончарова Юрія Олеговича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області;
- Зубкова Олега Петровича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області;
- Калініна Олександра Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;
- Ушанова Олексія Юрійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;
- Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
Іншим указом президент призначив:
- Доценка Данила Ігоровича - начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області;
- Косинського Владислава Володимировича - начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області;
- Ляха Олексія Анатолійовича - начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;
- Найду Віталія Анатолійовича - начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;
- Хілька Олександра Анатолійовича - начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.