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    В п’ятьох областях України нові керівники управлінь СБУ

    • Сьогодні, 20:05
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    Служба безпеки України
    Служба безпеки України

    Сумська, Херсонська, Миколаївська, Тернопільська та Запорізька області отримали нових голів управлінь СБУ

    Президент України Петро Порошенко звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в п’ятьох областях. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

    Згідно з указом звільнено:

    • Гончарова Юрія Олеговича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області;
    • Зубкова Олега Петровича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області;
    • Калініна Олександра Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;
    • Ушанова Олексія Юрійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;
    • Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

    Іншим указом президент призначив:

    • Доценка Данила Ігоровича - начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області;
    • Косинського Владислава Володимировича - начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області;
    • Ляха Олексія Анатолійовича - начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області;
    • Найду Віталія Анатолійовича - начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;
    • Хілька Олександра Анатолійовича - начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
    Як повідомлялося, президент також замінив начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

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