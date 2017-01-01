В Радбезі ООН назвали теракти в Єгипті «жахливими і підлими»

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Радбез ООН

Члени Радбезу заявили про необхідність притягнення до відповідальності виконавців, організаторів і спонсорів терору

Рада Безпеки ООН назвала терористичні атаки на християнські храми в Єгипті «жахливими і підлими» і закликала усі країни активно співпрацювати з єгипетською владою для залучення відповідальних за ці напади до правосуддя, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Члени Ради Безпеки найрішучішим чином засудили жахливі і огидні теракти, що відбулися у Вербну неділю 9 квітня 2017 року під час служби в двох церквах у Танті і Олександрії в Єгипті, внаслідок яких загинули як мінімум 41 чоловік і більше 100 постраждали», - йдеться в повідомленні.

Члени Радбезу ООН заявили про необхідність «притягнення до відповідальності виконавців, організаторів і спонсорів цих негожих актів тероризму» і «настійно закликали всі держави згідно з їх зобов'язаннями з міжнародного права та відповідних резолюцій Ради Безпеки активно співпрацювати з урядом Єгипту і всіма іншими відповідними органами з цього питання».

«Члени Радбезу підтвердили, що тероризм у всіх його формах і проявах являє собою одну з найбільш серйозних загроз міжнародному миру і безпеці», - наголошується в повідомленні.

Рада Безпеки висловила свої найглибші співчуття сім'ям загиблих і уряду Єгипту і побажала якнайшвидшого і повного одужання постраждалим.

Нагадаємо, внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

Зокрема, у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

Українців серед постраждалих немає.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.

Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».