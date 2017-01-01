В Раді не виключають, що згодом мовна квота може піднятись із 75 до 90%

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В ікторія Сюмар Фото: Главком

«Ми ж не хочемо, щоб українці почали масово скуповувати супутникові антени і дивитись російські канали»

Голова парламентського Комітету зі свободи слова, один із авторів та головний ідеолог законопроекту про мовні квоти на телебаченні Вікторія Сюмар в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що автори мовного закону - депутати із «Самопомочі» - спочатку передбачали 90% української мови на телебаченні. Отже, на думку Сюмар, незабаром можна буде очікувати збільшення цієї квоти із 75% сьогоднішніх.

«Думаю, коли ми пару років поживемо з 75%, то зможемо про це говорити. Це технологічно буде зараз надзвичайно складно плюс до всього треба звикати. Ми ж не хочемо, щоб українці почали масово скуповувати супутникові антени і дивитись російські канали», - зазначила депутат.

Вона додала, що такі переходи логічні, аби люди лишились на українських телеканалах, а самі телеканали не втратили якість і почали зйомки українською з українськими акторами.

«Бо російські актори і сценаристи не будуть писати тексти українською, а займатись перекладом буде дорого і не дуже якісно», - пояснила вона.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Є лише два загальнонаціональні канали, які не виконують квоту української мови 75%. Це телеканал «Інтер» і «Україна».

23 травня телеканал «Інтер» виступив категорично проти закону про мовні квоти. «Інтер Медіа Груп» вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

При цьому телеканал «Україна» офіційно заявив про те, що не бачить проблем у законі про квоти.