У Раді побилися Лещенко та Мельничук

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Лещенко знімає піджак, який йому порвали

Лещенку порвали піджак

Депутати Верховної Ради від фракції Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко та Іван Мельничук влаштували бійку в сесійній залі парламенту. Про це повідомляє кореспондент «Українських новин» з місця подій.

Станом на 12:15 депутати розглядали нову редакцію закону про Конституційний суд. Під час виступу за трибуною депутата від БПП Руслана Князевича депутати Лещенко та Мельничук влаштували бійку.

Лещенку порвали піджак. При цьому сам Лещенко вдарив в обличчя Мельничука. Після цього депутатів відтіснили один від одного і конфлікт було залагоджено.

Голова парламенту Андрій Парубій доручив Комітету Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту розглянути цей інцидент на своєму засіданні.

Як повідомлялось, народний депутат від Опозиційного блоку Олександр Долженков сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради виступив з місця російською мовою. Так, перший віце-спікер Ірина Геращенко дала нардепу таку можливість, не висловивши прохання вимкнути мікрофон парламентарю чи забезпечити переклад виступу державною мовою.