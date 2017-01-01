В районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення з диверсантами, один бойовик загинув

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В'їзд у населений пункт Мар'їнка

Група бойовиків рухалась в напрямку українських позицій з боку населеного пункту Трудівське

На Донеччині в районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення українських військових з диверсійно-розвідувальною групою противника.

Про це у вівторок ввечері повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зазначається, що група бойовиків з напрямку населеного пункту Трудівське, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території, намагалась наблизилась до українських позицій.

«Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров'ю підлеглих, прийняте рішення на застосування зброї. Під натиском вогню, противник ведучи вогонь у відповідь, відійшов», - звітують у штабі.

Після дорозвідки ділянки бойового зіткнення нашими військовослужбовцями було знайдено тіло бойовика зі зброєю та боєприпасами, без документів.

Як повідомляв «Главком», з початку сьогоднішньої доби до 18:00 бойовики в зоні АТО здійснили 26 провокаційних обстрілів позицій Збройних сил України. Трьох українських воїнів було поранено.