В результаті обстрілів Авдіївка знову без світла

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Авдіївка без світла

В результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач

У вівторок, 14 березня, в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка, а також до 11 населених пунктів Ясинуватського району Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Станом на 18 годину, централізоване водопостачання м. Авдіївка здійснюється самопливом, теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів).

Планується залучити генераторні установки Головного управління ДСНС України у Донецькій області для забезпечення електроенергією об’єктів соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення.

Нагадаємо, 11 березня внаслідок обстрілів бойовиків Авдіївка знову залишилась без світла. Електропостачання було відновлено лише 13 березня після 15-ї години.