В результаті обвалення моста в Колумбії загинули 11 людей

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Висота моста складала 60 метрів

У колумбійському місті Вільявісенсіо сталося обвалення дерев'яного моста, в результаті якого загинули 11 осіб, у тому числі маленькі діти. Про це повідомляє El Tiempo.

Як повідомляється, даний міст служив для зв'язку жителів різних районів, однак наплив туристів зробив його популярним місцем. При цьому жителі впевнені, що трагедія була очікуваною, оскільки міст не був розрахований на велику кількість людей, а дошки, з яких він зроблений, сильно прогнили.

Висота моста складала 60 метрів.

Обвалення моста призвело до загибелі 11 осіб, серед яких дворічна дитина. Також 14 осіб постраждали.