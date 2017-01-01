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В Рівненській області правоохоронці вилучили бурштин на 2 млн гривень

Правоохоронці вилучили понад 110 кг бурштину

В Рівненській області правоохоронці вилучили бурштин на 2 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Як зазначається, у квітні у Рівненській області правоохоронці затримали автомобіль, який перевозив 113 кг бурштину.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. В рамках слідства було встановлено особу, у якої був придбаний вилучений бурштин.

«26 травня на підставі ухвали суду працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Нацполіції спільно з Рівненською місцевою прокуратурою провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході обшуків правоохоронці вилучили понад 110 кг бурштину, вартістю 2 млн гривень.





Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками фіскальної служби двічі завадили спробам незаконно перевезти через кордон бурштин.