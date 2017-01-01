В Рівному пропонують визнати котів частиною екосистеми міста

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Петиція вже зібрала третину необхідних голосів

На сайті Рівненської міської ради зареєстровано петицію з вимогою «визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Рівного, дозволити їм вільно жити в підвалах, на горищах та в інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів». За петицію вже проголосували 128 мешканців міста.

Автором петиції стала Наталія Ющук.

«У нашому місті непоодинокими є випадки замуровування котів в підвальних приміщеннях житлових будівель, що призводить до їх мученицької смерті. Наслідуючи гуманну практику м. Варшави і інших польських міст, м. Львова, а тепер вже і м. Києва, необхідно дати можливість котам вільно жити та пересуватися в підвалах, на горищах та в інших місцях їх постійного перебування», - йдеться у тексті петиції

Збір голосів триватиме до 22 квітня. Для того, щоб петицію розглянула Рівненська міська рада необхідно зібрати 300 голосів.

Як повідомляв «Главком», петиція «Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Києва, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та інших місцях їх постійного перебування та знищувати гризунів» раніше набрала 10 тисяч 117 голосів.

Наприкінці лютого на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань ЖКГ депутати підтримали петицію щодо визнання котів частиною екосистеми столиці