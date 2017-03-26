В Росії арештували главу виборчого штабу Навального

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Олексій Навальний та Леонід Волков

Волкова відправили за грати на 10 діб

Симоновський суд Москви заарештував главу виборчого штабу Олексія Навального Леоніда Волкова на 10 діб.

Про це повідомляє «Медуза».

Волкова визнали винним у непокорі законній вимозі співробітника поліції.

Адвокат Волкова розповів в суді про значну кількість порушень і попросив закрити провадження за відсутністю складу злочину.

Одночасно суд розглядав справи інших співробітників ФБК, затриманих 26 березня. Їм призначили адміністративний арешт або штрафи.

Тверський районний суд Москви заарештував Олексія Навального на 15 діб.

26 березня протягом дня у двох найбільших містах Росії (Москві та Санкт-Петербурзі) затримали більше 1000 людей, які брали участь в антикорупційному мітингу

У Москві на антикорупційному мітингу затриманий його організатор, опозиціонер Олексій Навальний. Також російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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