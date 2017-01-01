В Росії атомні субмарини провели навчальну дуель

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Під час навчальних пусків кожен підводний човен випустив по одній торпеді

Атомні підводні човни російського Північного флоту «Юрій Долгорукий» і «Обнінськ» провели торпедні стрільби на глибоководних полігонах у Баренцевому морі, передає ВВС.

За словами співробітника прес-служби, стрільби проводилися «в дуельному режимі», торпеди були звичайними, але не оснащувалися бойовою частиною. У прес-службі флоту не змогли пояснити, чи означає «дуельний режим», що торпеди влучали в корпус субмарин.

Під час навчальних пусків кожен підводний човен випустив по одній торпеді, які після завершення навчань були виявлені і підняті катером-торпедоловом.

Стратегічний атомний підводний човен К-535 «Юрій Долгорукий» проекту 955 «Борей» крім торпед озброєний міжконтинентальними балістичними ракетами Р-30 «Булава».

Крім «Долгорукого» в російському ВМФ є ще дві АПЛ цього класу – «Олександр Невський» і «Володимир Мономах» у складі Тихоокеанського флоту. Будується АПЛ «Князь Володимир» того ж проекту, що планується передати Північному флоту.

Б-138 «Обнінськ» – радянський торпедний атомний підводний човен проекту 671РТМ (К) «Щука», увійшов до складу флоту в 1991 році.