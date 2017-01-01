  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Росії через екстремізм призупинили діяльність «Свідків Єгови»

    • Сьогодні, 00:42
    • Розсилка
    &nbsp;&laquo;Свідки Єгови&raquo;
     «Свідки Єгови»

    Остаточне рішення про те, чи забороняти роботу організації, Верховний суд РФ прийме на початку квітня

    Діяльність релігійної організації «Свідки Єгови» в Росії призупинена через екстремістську діяльність. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

    Читайте також

    Релігійна організація Управлінський центр Свідків Єгови в Росії тепер входить в список громадських і релігійних об'єднань, робота яких припинена «у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності».

    Остаточне рішення про те, чи забороняти роботу організації в Росії, Верховний суд РФ прийме п'ятого квітня.

    Як повідомляв «Главком», заборонити діяльність «Свідків Єгови» просило міністерство юстиції Росії. Цей випадок стане першим, коли під законодавчу заборону в Росії потрапить вся зареєстрована конфесія.

    Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій, зокрема таких, як мормони, «Свідки Єгови» й деякі інші євангелістські течії.

    Російська влада заявляє, що закон, який підтримує Російська православна церква, спрямований на боротьбу з екстремізмом і тероризмом.

    Читайте також
    Росія церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ