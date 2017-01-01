В Росії через екстремізм призупинили діяльність «Свідків Єгови»

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«Свідки Єгови»

Остаточне рішення про те, чи забороняти роботу організації, Верховний суд РФ прийме на початку квітня

Діяльність релігійної організації «Свідки Єгови» в Росії призупинена через екстремістську діяльність. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Релігійна організація Управлінський центр Свідків Єгови в Росії тепер входить в список громадських і релігійних об'єднань, робота яких припинена «у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності».

Остаточне рішення про те, чи забороняти роботу організації в Росії, Верховний суд РФ прийме п'ятого квітня.

Як повідомляв «Главком», заборонити діяльність «Свідків Єгови» просило міністерство юстиції Росії. Цей випадок стане першим, коли під законодавчу заборону в Росії потрапить вся зареєстрована конфесія.

Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій, зокрема таких, як мормони, «Свідки Єгови» й деякі інші євангелістські течії.

Російська влада заявляє, що закон, який підтримує Російська православна церква, спрямований на боротьбу з екстремізмом і тероризмом.