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    В Росії до смерті побили хлопця, який не поступився місцем в автобусі

    • Сьогодні, 21:42
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    Громадський транспорт, ілюстративне фото
    Громадський транспорт, ілюстративне фото

    Загиблий відмовився поступитися місцем жінці похилого віку

    Мешканець російського міста Барнаул помер від черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок конфлікту за місце в автобусі. Вбивцю затримано.

    Про це йдеться у повідомленні прокуратури Алтайського краю РФ.

    За версією слідства, в березні цього року обвинувачений, перебуваючи в автобусі почув, як пасажири стали просити молодого чоловіка поступитися місцем жінці похилого віку.

    Після цього обвинувачений підійшов і особисто попросив загиблого поступитися місцем, проте він відмовився.

    «Коли чоловіки вийшли на одній із зупинок громадського транспорту, між ними продовжився конфлікт, в ході якого обвинувачений, за версією слідства, завдав два удари в область обличчя хлопця, який не поступився місцем у громадському транспорті. Надалі настала смерть потерпілого від завданої йому закритої черепно-мозкової травми», - йдеться в повідомленні відомства.

    Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він знаходиться під вартою.

    «Главком» також повідомляв, що у Києві при спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями «Дарниця» та «Лівобережна» смертельно травмувався екстремал.

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