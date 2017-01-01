В Росії до смерті побили хлопця, який не поступився місцем в автобусі
- Сьогодні, 21:42
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Розсилка
Загиблий відмовився поступитися місцем жінці похилого віку
Мешканець російського міста Барнаул помер від черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок конфлікту за місце в автобусі. Вбивцю затримано.
Про це йдеться у повідомленні прокуратури Алтайського краю РФ.
За версією слідства, в березні цього року обвинувачений, перебуваючи в автобусі почув, як пасажири стали просити молодого чоловіка поступитися місцем жінці похилого віку.
Після цього обвинувачений підійшов і особисто попросив загиблого поступитися місцем, проте він відмовився.
«Коли чоловіки вийшли на одній із зупинок громадського транспорту, між ними продовжився конфлікт, в ході якого обвинувачений, за версією слідства, завдав два удари в область обличчя хлопця, який не поступився місцем у громадському транспорті. Надалі настала смерть потерпілого від завданої йому закритої черепно-мозкової травми», - йдеться в повідомленні відомства.
Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі. Він знаходиться під вартою.
«Главком» також повідомляв, що у Києві при спробі проїхатися на вагоні поїзда між станціями «Дарниця» та «Лівобережна» смертельно травмувався екстремал.