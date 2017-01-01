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    У Росії форму НКВС вже шиють для дітей

    • Сьогодні, 18:56
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    Хлопчик у формі НКВС
    Фото: livemaster.ru
    Хлопчик у формі НКВС

    Форму шиють у відповідності до зразків справжньої форми НКВС 1943 року

    Форму співробітників Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) СРСР вже шиють для дітей у Росії. Про це свідчить відповідне оголошення, розміщене на сайті livemaster.ru.

    У ньому зазначається, що форма пошита у відповідності до зразків справжньої форми НКВС 1943 року. У комплект входить: гімнастерка захисного кольору з волошковим кантом на рукавах, галіфе темно-синього кольору з волошковим кантом, кашкет із зіркою. Крім того, додатково можна замовити й інші принади: ремінь, кобуру, портупею, чоботи шкіряні, погони.

    Коштує така форма 2795 рублів (1302 гривні).

    Майстриня Людмила, що шиє на заказ таку форму, живе у Московській області.

    Зазначимо, НКВС СРСР був головним органом масового політичного терору. В липні 1934 були сформовані основні адміністративні підрозділи НКВС — державної безпеки (рос. — ГУГБ), виправних трудових таборів (рос. ГУЛАГ), прикордонних і внутрішніх військ (ГУПВО), робітничо-селянської міліції та пожежної служби (ГУПО).

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    У Росії форму НКВС вже шиють для дітей
    У Росії форму НКВС вже шиють для дітей
    У Росії форму НКВС вже шиють для дітей
    У Росії форму НКВС вже шиють для дітей
    У Росії форму НКВС вже шиють для дітей
    У Росії форму НКВС вже шиють для дітей
    Фото: livemaster.ru

    СРСР
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