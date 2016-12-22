У Росії хочуть поміняти куратора ФСБ з кібербезпеки

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Нові кадрові перестановки можуть мати наслідки для російських компаній, що працюють у профільній сфері

Начальника Центру інформаційної безпеки ФСБ Андрія Герасимова найближчим часом може бути відправлено у відставку.

Про це «Коммерсанту» розповіло одразу кілька джерел, причому багато хто впевнений, що питання про звільнення вже вирішене.

Ймовірна відставка пов'язана з розслідуванням стосовно одного із заступників Герасимова. У чому його підозрюють – незрозуміло, але серед іншого управління власної безпеки перевіряє відносини Центру з приватними компаніями, які проводили експертизи з кіберзлочинів. Ідеться про «Лабораторію Касперського» і Group-IB.

Центр інформаційної безпеки займається розслідуванням кіберзлочинів, зокрема в галузі електронної комерції та незаконного поширення персональних даних. На думку експертів, опитаних «Коммерсантом», головним результатом можливої відставки Герасимова стане зміна відносин між ФСБ і компаніями з кібербезпеки.

Андрій Герасимов очолював Центр інформаційної безпеки з 2009 року. За даними одного з джерел, він збирався незабаром вийти на пенсію.

Нагадаємо, «Лабораторія Касперського» ліквідує українську «дочку».