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    В Росії хочуть заборонити Transparency International

    • Сьогодні, 08:20
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    Міжнародна правова організація Transparency International&nbsp;
    Міжнародна правова організація Transparency International 

    Депутат Держдуми Федоров вважає роботу організації Transparency International загрозливою

    Депутат Держдуми РФ Євген Федоров, який представляє політсилу «Єдина Росія»,заявив, що він прагне домогтись, аби діяльність міжнародної правової організації Transparency International була припинена. Про це повідомляє replyua.

    Російський парламентар вважає діяльність цієї організації «обурливою», а також назвав Transparency International «іноземним агентом, що працює на інтереси закордонного замовника».

    Федоров заявив, що ця інституція займається «виключно політичною діяльністю, яка націлена на те, щоб впливати на російські політичні процеси і політиків РФ так, як це необхідно іноземним замовникам». Саме тому, на його думку, треба припинити роботу цієї «загрозливої організації на території Російської Федерації».

    Цікаво, що заява депутата РФ прозвучала відразу після того, як у Transparency International заявили про наміри почати розслідування проти Наталії Поклонської, яка раніше займала посаду «прокурора Кримського півострова» після анексії півострова Росією, а згодом була призначена «депутатом Держдуми РФ».  

    Джерело: zik.ua

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